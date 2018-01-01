«Небезпечні країни»: МЗС поставило Росію в один ряд з Сомалі та Лівією

Українців закликають не їхати до Лівії, Сирії, Ємену, Сомалі та Росії

Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників не їхати до небезпечних країн, серед яких Росія. Про це на своїй сторінці у Twitter написав Державний секретар МЗС Андрій Заєць. «Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія», - зазначив дипломат. За його словами, українські



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Українців закликають не їхати до Лівії, Сирії, Ємену, Сомалі та Росії

Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників не їхати до небезпечних країн, серед яких Росія.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав Державний секретар МЗС Андрій Заєць.

«Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія», - зазначив дипломат.

За його словами, українські консули у вищевказаних країнах «дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе», навівши у приклад звільнення з полону у Лівії українського лікаря.

Нагадаємо, медика, який працював за приватним контрактом у місті Сабха в Лівії і був викрадений кілька днів тому одним зі збройних угруповань, звільнили 13 січня.