«Небезпечні країни»: МЗС поставило Росію в один ряд з Сомалі та Лівією
- Сьогодні, 05:27
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Розгін демонстрації в РФ
Українців закликають не їхати до Лівії, Сирії, Ємену, Сомалі та Росії
Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників не їхати до небезпечних країн, серед яких Росія.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав Державний секретар МЗС Андрій Заєць.
«Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія», - зазначив дипломат.
За його словами, українські консули у вищевказаних країнах «дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе», навівши у приклад звільнення з полону у Лівії українського лікаря.
Нагадаємо, медика, який працював за приватним контрактом у місті Сабха в Лівії і був викрадений кілька днів тому одним зі збройних угруповань, звільнили 13 січня.