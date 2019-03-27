У Києві на вибори наймають псевдожурналістів – голова НСЖУ



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НСЖУ оприлюднюватиме для громадського осуду перелік тих ЗМІ, які на замовлення штабів сприяють масовій видачі посвідчень стороннім особам

НСЖУ вимагає від політичних штабів припинити практику заведення спостерігачів на виборчі дільниці під журналістським прикриттям

У Києві наймають сторонніх осіб «працювати журналістами» у день виборів президента 31 березня.

Про це написав у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«На час виборів в одному з районів столиці планується масова видача журналістських посвідчень стороннім особам. Оголошення про відповідний «прийом на роботу» з’явилося в одній з груп мережі Facebook щодо пошуку роботи у Києві. За 500 гривень наймають громадян, які прописані у Шевченківському районі столиці, «на роль журналістів на 31.03» замість спостерігачів», - повідомив Томіленко.

Він підкреслив, що у Національній спілці журналістів України засуджують подібне «працевлаштування» та вимагають від політичних штабів припинити практику заведення спостерігачів на виборчі дільниці під журналістським прикриттям, адже це дискредитує та заважає роботі справжніх працівників медіа.

«У оголошенні, яке розмістила у соцмережі киянка Марина, йдеться про готовність видавати журналістські посвідчення стороннім особам без досвіду і відповідних навичок: «Потрібні люди на роль журналістів на 31.03. Роботи на 4-6 годин замість а-ля спостерігачів. Видадуть посвідчення або бейдж. Вік від 18 до 65 років. Люди тільки з пропискою Шевченківський район. Оплата – 500 грн.». Працівники офісу НСЖУ звернулися за деталями до автора оголошення, але та відповіла, що ця пропозиція «не є незаконною». Марина не знає, від якого саме ЗМІ видаватимуться журналістські бейджі, сама виконує лише роботу зі збору даних від охочих заробити спостерігачем у день виборів», - розповів Томіленко.

Голова НСЖУ підкреслив, що практика заведення штабами своїх прихильників чи навіть «тітушок» на виборчі дільниці під журналістським прикриттям є ганебною.

«Вимагаємо від штабів і у Києві, і у регіонах припинити набір одноразових «псевдожурналістів». Зловживання журналістським статусом підриває довіру до медіа та ускладнює роботу на виборчих дільницях справжнім представникам ЗМІ», - заявив він.

За словами Томіленка, НСЖУ розіслала звернення до журналістів та ЗМІ по всій країні в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та інформувати у соціальних мережах про факти присутності псевдокореспондентів.

«Відповідно, НСЖУ оприлюднюватиме для громадського осуду перелік тих ЗМІ, що на замовлення штабів сприяють масовій видачі посвідчень стороннім особам», - додав голова НСЖУ.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко повідомив, що спостерігати за проведенням президентських виборів буде найбільша за всю історію України кількість міжнародних спостерігачів.