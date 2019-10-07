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    У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)

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    Акція біля посольства РФ у Києві, 7 жовтня - У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)
    Акція біля посольства РФ у Києві, 7 жовтня

    Активіст, перевдягнений у костюм ув’язненого Путіна, давав свідчення про скоєні злочини у Грузії, Молдові, Україні

    У Києві 7 жовтня активісти прийшли під посольство Російської Федерації в Україні «привітати» президента РФ Володимира Путіна з днем народження - сьогодні йому виповнюється 67 років.

    Під час акції активісти провели імпровізований Гаазький суд над Путіним за скоєні ним військові злочини проти людства.

    Зокрема, активіст, перевдягнений у костюм ув’язненого Путіна, давав свідчення про скоєні злочини у Грузії, Молдові, Україні - на Донбасі та в Криму, Чечні та Сирії.

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    У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)
    У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)
    У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)
    У Києві під російським посольством влаштували «суд над Путіним» (фото)

    Також активісти принесли з собою прапори кримськотатарського народу та України, інших країн - Литви, Латвії, Естонії, Грузії.

    Підтримати учасників перформансу під посольство РФ прийшов колишній політв’язень Володимир Балух.

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    Джерело: Укрінформ

    Росія бойовики на Донбасі Київ суд акція Путін путінський режим протест посольство активісти Володимир Балух
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