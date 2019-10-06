Порошенко загнав Бойка в кут: Тобто не Путін винний у війні проти України, а українська влада?



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Порошенко застеріг від нав’язування українському суспільству і світу думки про вину України у російській агресії

П’ятий президент України Петро Порошенко і голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко сперечалися щодо «формули Штайнмаєра» і мінського процесу на популярному ток-шоу у Савіка Шустера.

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» під час дискусії з головою фракції «Опозиційна платформа За життя» Юрієм Бойко застеріг від нав’язування українському суспільству і світу думки про вину самої України у російській агресії проти нашої держави.

«Я стверджую і стверджував, що «формули Штайнмаєра» в Мінських угодах немає, Ви сказали що вона там є. Подивіться в інтернеті і переконайтеся самі, що це не так», – заявив Петро Порошенко.

Він звернувся до Юрія Бойка: «Скажіть будь ласка, Ви правда вважаєте, що за останні п’ять років вина за те, що немає миру, лежить на українській стороні, а не на Путіні? Ви правда вважаєте, що Росія не здійснювала агресію проти нам і вона є головною причиною смерті 13 тисяч українців? Чи все таки ви вважаєте, що це відсутність політичної волі в українському парламенті? В такому випадку кажіть тезу, що ви вважаєте, що в Україні громадянська війна».

В свою чергу, Юрій Бойко сказав: «Я вам, Петро Олексійович, скажу відверто, людям, які живуть в Золотому, Красногорівці, Мар’їнці їм абсолютно байдуже, де знаходиться «формула Штайнмаєра». І взагалі чи вона існує чи ні».

Він зауважив, що коли Петро Порошенко йшов на вибори, обіцяв людям за два тижні припинити війну.

Депутат також висловив думку, що головною причиною того, що сталося була відсутність ініціативи в переговорах саме з української сторони.

«Це було нам потрібно – Україні, припинити війну. Тому, що це ми втратили території, ми втрачали людей кожен день. Ініціатива повинна була йти від нас», – сказав він. «І Нормандський формат, який збирався два чи три рази за вашою участю... повинна бути відпрацьована дорожня карта гарантій і тоді, я міг би сказати – так ви зробили все що могли. Але я цього не бачив», сказав Бойко.

Він додав: «Я можу сказати відверто – ініціативи з вашого боку не було продовжити політичний шлях розвитку Мінських угод. Це теж правда».

На це Петро Порошенко резюмував: «Тобто не Путін (винний у війні проти України – ред.), а українська влада».

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко і лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький сперечалися про мінський процес і з’ясовували стосунки в кулуарах програми «Свобода слова Савіка Шустера».