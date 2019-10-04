Операція «Троянський кінь»: для чого Путін вигадав історію з формулою Штайнмаєра

Володимир Путін

Росія хоче, щоб окуповані нею анклави стали частиною України

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После провалившегося в 2014 году штурма Кремль перешел к осаде Украины. Однако, несмотря на все усилия, ему не удалось экономически удушить страну, расколоть ее, погрузить в хаос. Тогда Путин начал операцию «Троянский конь». Идея проста и незамысловата: втащить в Украину оккупированные анклавы со всеми боевиками и наемника, а главное с контролируемой Россией границей.

Нетрудно догадаться, к чему привела бы реализация такого плана. Украина будет вынуждена снять свои войска с границ пиратских «республик», ведь это теперь официально будет не оккупированная территория, а просто часть страны с «особым статусом». Далее оттуда на украинский Юго-восток хлынут передовые отряды путинской гибридной войны: провокаторы, боевики, ихтамнеты. Операция «Новороссия» возобновится с новой силой. А в это время украинские патриоты неизбежно выступят против «предателей во власти», сдавших Путину Донбасс. Начнутся спровоцированные путинской агентурой беспорядки, как на Юго-востоке, так и в Киеве и на западе страны. Центральные власти полностью потеряют контроль над ситуацией. Украинское государство больше не сможет противостоять агрессии.

Об этом мечтает Путин, именно такова подлинная цель истории с «формулой Штайнмайера» и «оттепелью» в отношениях с Украиной, включая возвращение части заложников и публичный втык пропагандистам, подающим ситуацию там в «невыгодном свете». Бойтесь данайцев дары приносящих. PS. Я практически не сомневаюсь, что Украина не признает выборы в Донбассе без прекращения российской оккупации и восстановления контроля над границей. Так что описываемый сценарий, к счастью, скорее всего не реализуется. Однако именно таковы планы Кремля. И о них надо писать. Предупрежден, значит вооружен.

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