Путін обурився російською пропагандою щодо України



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Президент РФ Володимир Путін зробив дивну заяву

Президент РФ «дозволив» критикувати лише українську владу

Російський президент Володимир Путін заявив, що російські телеканали – «як не дивно, незалежні». Але «чомусь показують Україну в невигідному світлі».

Про це Путін говорив під час виступу на форумі дискусійного клубу «Валдай» у Сочі 3 жовтня.

При цьому він відразу підкреслив, що не можна виставляти в невигідному світлі «братський український народ», але це не стосується української влади.

«Якщо це так, то це неправильно. Ми не повинні виставляти нашого сусіда, нашого найближчого сусіда і братський народ, без жодного перебільшення, в якомусь невигідному світлі. Може йтися про політику чинної влади, але ніяк ні про країну, ні про народ», - пояснив лідер країни-агресора.

Він додав, що російських телепрограм слід завжди наголошувати на тому, що критика спрямована саме на українську владу і її політику, але ніяк не на український народ і країну.

Путін відмітив, що новий президент України Володимир Зеленський, на його думку, цілком щирий у своєму прагненні виконати свої передвиборні обіцянки.

Обережно – присутня російська пропаганда:

Раніше повідомлялося, що Путін готовий підписати новий контракт на транзит газу через Україну за нормами Євросоюзу.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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