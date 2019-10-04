  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін обурився російською пропагандою щодо України

    • Розсилка
    Президент РФ Володимир Путін зробив дивну заяву&nbsp; - Путін обурився російською пропагандою щодо України
    Президент РФ Володимир Путін зробив дивну заяву 

    Президент РФ «дозволив» критикувати лише українську владу

    Російський президент Володимир Путін заявив, що російські телеканали – «як не дивно, незалежні». Але «чомусь показують Україну в невигідному світлі».

    Про це Путін говорив під час виступу на форумі дискусійного клубу «Валдай» у Сочі 3 жовтня.

    При цьому він відразу підкреслив, що не можна виставляти в невигідному світлі «братський український народ», але це не стосується української влади.

    «Якщо це так, то це неправильно. Ми не повинні виставляти нашого сусіда, нашого найближчого сусіда і братський народ, без жодного перебільшення, в якомусь невигідному світлі. Може йтися про політику чинної влади, але ніяк ні про країну, ні про народ», - пояснив лідер країни-агресора.

    Він додав, що російських телепрограм слід завжди наголошувати на тому, що критика спрямована саме на українську владу і її політику, але ніяк не на український народ і країну.

    Путін відмітив, що новий президент України Володимир Зеленський, на його думку, цілком щирий у своєму прагненні виконати свої передвиборні обіцянки.

    Обережно – присутня російська пропаганда:

    Раніше повідомлялося, що Путін готовий підписати новий контракт на транзит газу через Україну за нормами Євросоюзу.

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

     Читайте також: Формула Штайнмаєра чи Мінська змова

    Росія ЗМІ пропаганда Путін Володимир Зеленський формула Штайнмаєра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ