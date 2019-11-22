У Києві скандальна активістка Femen влаштувала перфоманс із зашморгом на шиї



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За словами Анжеліни Діаш, вже понад два роки Печерський суд не може ухвалити жодного рішення у її справі

Анжеліна Діаш хотіла звернути увагу громадськості на «середньовіччя», у якому перебуває українська судова система

Печерський суд у Києві «удостоївся честі» стати місцем проведення одиночного пікету з боку активістка руху Femen Анжеліни Діаш. Про це повідомляє «Інформатор».

У четвер, 21 листопада, Діаш прийшла під суд із зашморгом на шиї з метою звернути увагу громадськості на «середньовіччя», у якому перебуває українська судова система.

За її словами, вже понад два роки «найчесніший у світі» Печерський суд Києва не може ухвалити жодного рішення у справі активістки.

На рішучі дії її штовхнув той факт, що навіть нова влада не надала справі прискорення. Нагадаємо, понад два роки тому під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва Діаш оголила перед очільником сусідньої держави груди, продемонструвавши напис «Жыве Беларусь».

На президентів перформанс ніяк не вплинув, вони жодним чином не відреагували на подію.

Тоді її затримали та звинуватили у хуліганстві.