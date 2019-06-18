Історія руху FEMEN стане художнім фільмом



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Зйомки фільму стартують у 2020 році

Над проектом художнього фільму «Наші груди – наша зброя: Історія руху Femen» працюватимуть Україна, Франція та Німеччина

У рамках Каннського кіноринку компаніями Pan-Européenne та «Артхаус Трафік» укладено договір про співпрацю над проектом художнього фільму «Наші груди – наша зброя: Історія руху Femen» виробництва України, Франції та Німеччини. Про це повідомляє arthousetraffic.com

Кінокомпанія Pan-Européenne – провідний французький продюсер та дистриб’ютор кіно. Серед їх хітів – стрічки «Містер Ніхто» Жако Ван Дормаля з Джаредом Лето у головній ролі та «Одіссея» ЖеромаСаля, біографія Жак-Іва Кусто.

Український продюсер стрічки – Денис Іванов, директор кінокомпанії «Артхаус Трафік», засновник Одеського кінофестивалю та фестивалю для дітей та підлітків «ЧілдренКінофест». Серед продюсерських проектів Іванова – п’ять повнометражних фільмів та понад 40 короткометражних робіт. Стрічка «Донбас» Сергія Лозниці відкривала програму «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю та була відзначена премією за найкращу режисуру, а також представляла Україну на «Оскарі». «Плем'я» Мирослава Слабошпицького здобуло понад 50 нагород на міжнародних кінофестивалях, серед яких Гран-прі «Тижня критики» Каннського кінофестивалю та премія за найкращий дебют за версією Європейської кіноакадемії.

Авторкою ідеї та режисеркою проекту виступає Дар'я Жук. Жук народилась у Мінську та здобула економічну освіту у Гарварді та режисерську – у Колумбійському університеті. Її повнометражний дебют – драма «Кришталь» спільного виробництва Білорусі, США та Німеччини. Фільм був вперше показаний на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де відкривав секцію EastoftheWest. Загалом фільм брав участь у програмах понад 50 міжнародних фестивалів та здобув низку нагород, серед яких Гран-прі Одеського кінофестивалю, Гран-прі Тбіліського міжнародного кінофестивалю та премія молодіжного журі за найкращу режисуру на міжнародному кінофестивалі у місті Корк, Ірландія. «Кришталь» став першим за 22 роки фільмом, висунутим Білоруссю на здобуття премії «Оскар» за найкращий іншомовний фільм. Короткометражні роботи Жук та «Кришталь» є екранним втіленням сильних жіночих характерів, і проект про Femen є природним продовженням цієї творчої траєкторії.

Сценарій стрічки розробляє драматургиня, сценаристка, режисерка, художниця та активістка Наталія Блок. Наталія – лауреатка численних фестивалів, серед яких чотири нагороди всеукраїнського драматургічного фестивалю «Тиждень Актуальної П'єси». У своїх творах вона піднімає проблеми гендерної нерівності, її дебютом в кіно стала документальна стрічка «66%» про жінок-переселенок, остання картина – «Ці хвилі не спинити» про фемінізм в Україні.

Учасниці руху Femen виступають консультантками проекту.

Зйомки фільму стартують у 2020 році.