На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)



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Фото: twitter.com/VeraSudakova345

Напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці з криками «Досить гвалтувати країну!»

До дільниці, де мав голосувати кандидат у Президенти Володимир Зеленський, намагалася пройти напівоголена жінка з руху Femen. Про це повідомляє «Укрінформ».

На вулиці перед дільницею, розташованою у приміщенні коледжу морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва, де голосував шоумен і кандадат у президенти Володимир Зеленський, стався невеликий інцидент - напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці.

Вона розстебнула пальто і опинилася топлес, а також кричала «Досить гвалтувати країну!». Журналістам, які очікували Зеленського, вона заявила, що є представницею руху Femen.

#Femen activist spotted protesting near the polling station, where Zelenskiy is about to vote. She is against Zelenskiy. But can't normally explain why. #UkraineElections2019 pic.twitter.com/hnjavkibHi — Nika Melkozerova (@VeraSudakova345) 21 апреля 2019 г.

Також на вулиці перед виборчою дільницею серед людей, які чекали на кандидата, було помічено молодиків спортивної статури, які представлялися журналістами.

Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський з дружиною Оленою проголосували у другому турі виборів президента України на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.