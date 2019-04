На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)

Напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці з криками «Досить гвалтувати країну!»

До дільниці, де мав голосувати кандидат у Президенти Володимир Зеленський, намагалася пройти напівоголена жінка з руху Femen. Про це повідомляє «Укрінформ».

На вулиці перед дільницею, розташованою у приміщенні коледжу морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва, де голосував шоумен і кандадат у президенти Володимир Зеленський, стався невеликий інцидент - напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці.

Вона розстебнула пальто і опинилася топлес, а також кричала «Досить гвалтувати країну!». Журналістам, які очікували Зеленського, вона заявила, що є представницею руху Femen.

#Femen activist spotted protesting near the polling station, where Zelenskiy is about to vote. She is against Zelenskiy. But can't normally explain why. #UkraineElections2019 pic.twitter.com/hnjavkibHi