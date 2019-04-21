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    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)

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    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    Фото: twitter.com/VeraSudakova345

    Напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці з криками «Досить гвалтувати країну!»

    До дільниці, де мав голосувати кандидат у Президенти Володимир Зеленський, намагалася пройти напівоголена жінка з руху Femen. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    На вулиці перед дільницею, розташованою у приміщенні коледжу морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва, де голосував шоумен і кандадат у президенти Володимир Зеленський, стався невеликий інцидент - напівоголена жінка намагалася пройти до дільниці.

    Вона розстебнула пальто і опинилася топлес, а також кричала «Досить гвалтувати країну!». Журналістам, які очікували Зеленського, вона заявила, що є представницею руху Femen.

    Також на вулиці перед виборчою дільницею серед людей, які чекали на кандидата, було помічено молодиків спортивної статури, які представлялися журналістами.

    Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський з дружиною Оленою проголосували у другому турі виборів президента України на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва.

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    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)
    На дільницю, де голосував Зеленський, проривалася напівоголена учасниця Femen (фото)

    Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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