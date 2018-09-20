У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)



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Фото: Прес-центр Командування ВМС ЗС України

Нові бойові одиниці побудовано на Київському суднобудівному заводі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»

У Києві 20 вересня відбувся спуск на воду ще одного десантно-штурмового катера «Кентавр».

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Зазначається, що нові бойові одиниці побудовано на Київському суднобудівному заводі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» на замовлення Міністерства оборони України для Військово-Морських Сил ЗСУ.

«Кентавр» - це вже другий проект вітчизняних катерів, який був розроблений і побудований саме незалежною Україною. Цей катер започаткував серію таких бойових одиниць, ми вже маємо два спущених на воду катери та очікуємо на продовження», - заявив начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ контр-адмірал Андрій Тарасов.

Повідомляється, що спуск катерів у цьому році є продовженням будівництва серії катерів в рамках Державної цільової програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2021 року для Військово-Морських Сил ЗСУ з метою нарощування сил оборони України з приморського напрямку.

Раніше повідомлялося, що з 11 вересня два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.

Також угрупування Збройних сил України у напрямку Азовського моря через агресію Росії були посилені.