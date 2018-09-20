  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)

    • Розсилка
    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)
    Фото: Прес-центр Командування ВМС ЗС України

    Нові бойові одиниці побудовано на Київському суднобудівному заводі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському»

    У Києві 20 вересня відбувся спуск на воду ще одного десантно-штурмового катера «Кентавр».

    Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

    Зазначається, що нові бойові одиниці побудовано на Київському суднобудівному заводі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» на замовлення Міністерства оборони України для Військово-Морських Сил ЗСУ.

    «Кентавр» - це вже другий проект вітчизняних катерів, який був розроблений і побудований саме незалежною Україною. Цей катер започаткував серію таких бойових одиниць, ми вже маємо два спущених на воду катери та очікуємо на продовження», - заявив начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗСУ контр-адмірал Андрій Тарасов.

    Повідомляється, що спуск катерів у цьому році є продовженням будівництва серії катерів в рамках Державної цільової програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2021 року для Військово-Морських Сил ЗСУ з метою нарощування сил оборони України з приморського напрямку.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)
    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)
    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)
    У Києві спустили на воду ще один десантно-штурмовий катер «Кентавр» (фото)
    Фото: Прес-центр Командування ВМС ЗС України

    Раніше повідомлялося, що з 11 вересня два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.

    Також угрупування Збройних сил України у напрямку Азовського моря через агресію Росії були посилені.

    Читайте також
    Крим Росія Київ ЗСУ Міноборони військові Україна ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ