ЗСУ посилили охорону Азовського напрямку



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Фото: Facebook Сергій Попко

Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив про забезпечення надійної оборони морського узбережжя

Угрупування Збройних сил України у напрямку Азовського моря через агресію Росії були посилені.

Про це у Facebook повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко.

«У відповідь на агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі, за рішенням Генерального штабу Збройних сил України, посилене угрупування Збройних сил, в тому числі Сухопутних військ, на Азовському напрямку», - написав він.

За його словами, здійснюються заходи щодо забезпечення повного контролю ситуації в регіоні, підтримки дій корабельного угрупування, забезпечення надійної оборони морського узбережжя.

«Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації», - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що вручив державні нагороди особовому складу однієї з бригад, які виконують завдання на Азовському напрямку.

Раніше повідомлялося, що з 11 вересня два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.