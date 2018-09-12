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    ЗСУ посилили охорону Азовського напрямку

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    ЗСУ посилили охорону Азовського напрямку
    Фото: Facebook Сергій Попко

    Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив про забезпечення надійної оборони морського узбережжя

    Угрупування Збройних сил України у напрямку Азовського моря через агресію Росії були посилені.

    Про це у  Facebook повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко.

    «У відповідь на агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі, за рішенням Генерального штабу Збройних сил України, посилене угрупування Збройних сил, в тому числі Сухопутних військ, на Азовському напрямку», - написав він.

    За його словами, здійснюються заходи щодо забезпечення повного контролю ситуації в регіоні, підтримки дій корабельного угрупування, забезпечення надійної оборони морського узбережжя.

    «Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації», - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

    Він додав, що вручив державні нагороди особовому складу однієї з бригад, які виконують завдання на Азовському напрямку.

    Раніше повідомлялося, що з 11 вересня два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.

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