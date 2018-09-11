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    В Азовському морі з’явився ще один український бронекатер

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    В Азовському морі з’явився ще один український бронекатер
    Фото: Facebook Юрія Лавренюка

    Бронекатер «Кременчук» почав нести службу 11 вересня

    З 11 вересня вже два українських бронекатери будуть нести службу в Азовському морі.

    Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

    «З 7:15 ранку в акваторії Бердянського морського порту вже несуть службу два бронекатери, «Лубни» і «Кременчук», - написав Лавренюк.

    Раніше повідомлялося, що з метою посилення військової присутності ВМС України в акваторії Азовського моря та недопущення незаконних зупинок суден зі сторони країни-агресора, котрі прямують до Маріупольського та Бердянського морських торговельних портів, був спущений на воду перший бронекатер ВМСУ в Азовському морі «Лубни».

    Як відомо, останнім часом Росія затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники повідомили, що росіяни «почали жорстку політику затримання і огляду суден» у Керченській протоці.

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    Росія Азовське море Україна ВМС
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