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    У Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета

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    <span>Місце вбивства Павла Шеремета</span> - У Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета
    Місце вбивства Павла Шеремета

    «Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства», - заявили колеги Шеремета

    20 липня у Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.

    Акція у Києві розпочнеться о 8:00 на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.

    Після акції усіх охочих запрошують на перегляд розслідування журналістів «Слідство.Інфо «Вбивство Павла» у кінотеатрі «Ліра».

    У виданні «Українська правда», де працював Шеремет, нагадали, що президент, міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції «називали розкриття цього злочину справою честі».

    «Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства», - заявили колеги Шеремета.

    Також акція до третьої річниці вбивства Шеремета пройде на Північному цвинтарі під Мінськом.

    «20 липня минає три роки, як з нами немає Павла Шеремета. Сміливого репортера і автора, харизматичного ведучого, досвідченого керівника, редактора і вчителя. Чи дізнаємося ми правду про вбивство? Невідомо. Але пам'ять про Павла будемо зберігати вічно», - повідомляє ГО «Білоруська асоціація журналістів».

    Акція розпочнеться о 12:00 біля могили Шеремета.

    Раніше повідомлялося, що Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського притягнути винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, включно з організаторами, до відповідальності.

    Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет

    За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

    Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

    У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.

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