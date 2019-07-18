У Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета
«Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства», - заявили колеги Шеремета
20 липня у Києві та Мінську пройдуть акції до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета, яке досі не розслідуване.
Акція у Києві розпочнеться о 8:00 на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста.
Після акції усіх охочих запрошують на перегляд розслідування журналістів «Слідство.Інфо «Вбивство Павла» у кінотеатрі «Ліра».
У виданні «Українська правда», де працював Шеремет, нагадали, що президент, міністр внутрішніх справ, голова Національної поліції «називали розкриття цього злочину справою честі».
«Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства», - заявили колеги Шеремета.
Також акція до третьої річниці вбивства Шеремета пройде на Північному цвинтарі під Мінськом.
«20 липня минає три роки, як з нами немає Павла Шеремета. Сміливого репортера і автора, харизматичного ведучого, досвідченого керівника, редактора і вчителя. Чи дізнаємося ми правду про вбивство? Невідомо. Але пам'ять про Павла будемо зберігати вічно», - повідомляє ГО «Білоруська асоціація журналістів».
Акція розпочнеться о 12:00 біля могили Шеремета.
Раніше повідомлялося, що Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського притягнути винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, включно з організаторами, до відповідальності.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).
Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.
У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.