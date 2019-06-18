Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля

Комітет неодноразово закликав українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства Шеремета

Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетом.

Про це йдеться у зверненні комітету до президента України.

«Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні», - йдеться у зверненні.

Зокрема, наголошується, що комітет неодноразово закликав українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та притягнути винних, включно з організаторами, до відповідальності.

«Безкарність у вбивствах журналістів справляє негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які займаються потенційно чутливими та спірними питаннями», - констатують у комітеті.

Організація також закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства «РИА-Новости» у Києві Кирила Вишинського, якого в Україні обвинувачують у державній зраді. у Києві Кирила Вишинського, якого в Україні обвинувачують у державній зраді.

Крім того, Комітет захисту журналістів закликав президента використати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста «Радіо Свободи» Станіслава Асєєва, який уже два роки перебуває у полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії на 12 років за «шпигунство».

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Цивільна дружина вбитого, редактор видання Олена Притула вимагає визнати її потерпілою, йдеться у скарзі, поданій адвокатом сім'ї Шеремета Андрієм Мамалигою до Печерського районного суду Києва. Вона також переконана, що вибух, який стався у Києві на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького 20 липня 2016 року, був терористичним актом.

Раніше перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство встановило людину, який може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але потрібно ще його ідентифікувати.

У Генпрокуратурі повідомили, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета про підозру поки що нікому не повідомлялося.

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді 2018 року Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.