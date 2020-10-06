У Києві відкрився перший державний «Музей науки»



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Відвідувачі можуть дослідити різноманітні матеріали (від води й пилу до полімерів і наномембран), змінити колір гігантського ока, потрапити до дзеркального тунелю

Музей відкрився у павільйоні №23 «Наука» столичного комплексу ВДНГ

У Києві відкрився перший державний «Музей науки». Про це повідомив директор Малої академії наук України Оксен Лісовий.

За його словами, музей відкрився у павільйоні №23 «Наука» столичного комплексу ВДНГ.

«Відвідувачі можуть дослідити різноманітні матеріали (від води й пилу до полімерів і наномембран), змінити колір гігантського ока, потрапити до дзеркального тунелю, виміряти свою силу та реакцію, побачити шоу 18-метрового маятника та привести в дію інтерактивну стелю, яка змінює колір», – розповів Лісовий.

«Ми працювали три роки, аби відбулося сьогоднішнє відкриття. Я вдячний команді МАНУ та нашим партнерам, які доклали надзусилля, аби «Музей науки» вийшов саме таким. Вірю, що він стане місцем, де тисячі дітей переконаються: наукова діяльність є захопливою та перспективною для їхньої самореалізації‎», — поділився директор Малої академії наук.

У «Музеї науки» представлені понад 120 інтерактивних експонатів, розроблених командами з Канади, США, Польщі, Швеції, Великобританії та України. З кожним експонатом можна взаємодіяти: роздивитися у мікроскоп та помацати різні матеріали, дослідити їхню густину та магнітні властивості, відстежити маршрут свого електронного платежу на інтерактивній мапі компанії Visa, інноваційного партнера «Музею науки» та запустити блискавку в котушці Тесли.

Вартість квитків:

100 грн — стандартний квиток; при оплаті карткою Visa знижка 15%;

50 грн за особу — груповий квиток для школярів (від 10 осіб);

безкоштовний вхід для дітей до 3 років, людей з інвалідністю 1 та 2 груп, дітей-сиріт та дітей, чиї матір/батько загинули під час воєнних дій на сході України.

На період карантину в просторі передбачені посилені заходи безпеки, рекомендовані МОЗ, а саме: вхід у масках, обмеження кількості відвідувачів завдяки завчасному придбанню квитків онлайн із фіксованим часом, дезінфекція інтерактивних елементів експонатів та інших поверхонь.