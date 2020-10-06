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    Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту

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    Премію отримують&nbsp;Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез - Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту
    Премію отримують Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез

    Роджер Пенроуз отримав винагороду за дослідження в області чорних дір, а Райнхард Генцель та Андреа Гез - за надмасивний компактний об'єкт в центрі нашої галактики

    Сьогодні, 6 жовтня, в Женеві (Швеція) проходить другий день вручень Нобелівських премій. Нобелівський комітет Шведської королівської академії наук назвав імена лауреатів в галузі фізики.

    Про це повідомляє пресслужба комітету.

    Премію отримують Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

    Комітет вирішив присудити премію з фізики 2020: одну половину - Пенроузу, другу половину - Гензелю і Андреу Гезу.

    Пенроуз і Гензель отримали премію за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності.

    А Гезу присудили премію за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

    Зазначимо, у минулому році володарями Нобелівської премії з фізики стали канадець Джеймс Піблз за «теоретичні відкриття в фізичної космології» та швейцарці Мішель Майор і Дідьє Кело «за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки».

    Вони були удостоєні нагороди «за внесок в нове розуміння структури та історії Всесвіту і перше відкриття планети, що обертається навколо зірки сонячного типу за межами нашої сонячної системи».

    Нагадаємо, напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

     

    Швеція космос Нобелівська премія наука
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