Трагедія, що забрала життя дитини: рятувальники повідомили нові деталі



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Трагедія сталася у багатоповерхівці на Виноградарі Фото: ДСНС

У квартирі рятувальники виявили саморобну вибухівку

Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві повідомили подробиці жахливої трагедії, що сталася 5 жовтня у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А у Подільському районі столиці.

О 19:57 до Служби порятунку 101 зателефонувала мешканка квартири та повідомила, що у помешканні знаходиться неадекватний чоловік з малолітньою дитиною й погрожує підпалити квартиру на фоні сварки.

О 20:06 до місця події прибули вогнеборці 7 Державної пожежно-рятувальної частини та викликали працівників Служби «102». Бійці, очікуючи правоохоронців, піднялись на 7 поверх та просили чоловіка добровільно відчинити двері, адже без присутності поліції рятувальники не вповноважені зламати двері.

Вогнеборці, які перебували на вулиці та проводили зовнішню розвідку, о 20:15 побачили, як з тієї ж квартири відчинилось вікно та пішов густий чорний дим, та передали інформацію колегам. Бійці, які знаходились у під’їзді, відразу ж за допомогою шанцевого інструменту розпочали роботи з відкривання дверей. Коли двері були майже зрізані, чоловік їх відчинив та вийшов із помешкання.

Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, під час чого виявили на згорілому дитячому ліжку тіло 6-річної дитини.

О 20:30 загоряння було локалізовано на площі 20 кв. м та о 20:36 – ліквідовано.

Жінку було передано фахівцям медичної служби, а чоловіка – правоохоронним органам.

Також під час проведення розвідки у квартирі вогнеборці виявили на кухні підозрілий предмет, схожий на саморобну вибухівку та викликали вибухотехніків. Після цього відразу ж провели евакуацію з 4 по 10 поверхи та вивели на безпечну відстань 50 осіб.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали чоловіка. Наразі з ним проводяться слідчі дії.