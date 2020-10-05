У Киргизстані протестувальники штурмують Білий дім



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Протести розпочалися сьогодні, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися у неділю, 4 жовтня

Поліція намагається розігнати учасників протестів світлошумовими гранатами

У Киргизстані протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни. Про це повідомляє «Sputnik Киргизстан» в своєму Telegram.

Учасники заворушень трясуть закриті ворота, за якими розташована будівля, деякі почали перелазити через огорожу.

«У бік Білого дому летить каміння. Міліція намагається розігнати людей, застосовує світлошумові гранати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

На 120 місць у новому складі парламенту Киргизстану претендували 16 партій. За попередніми підсумками, виборчий поріг подолали чотири політичні сили. Партія «Бірімдік» отримає 46 депутатських мандатів, «Мекен Киргизстан» - 45, «Киргизстан» - 16 і «Бутун Киргизстан» - 13. Вони змушені об'єднатися в коаліцію, оскільки конституційної більшості не отримав ніхто. Колишня правляча Соціал-демократична партія Киргизії розвалилася.