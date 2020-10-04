На марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб



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Восьма після президентських виборів у Білорусі недільна акція протесту «Марш за звільнення політв'язнів» Фото: Радіо Свобода

Ще до початку маршу влада стягнула до центру Мінська силовиків і спецтехніку

У Мінську пройшла восьма після президентських виборів у Білорусі недільна акція протесту - «Марш за звільнення політв'язнів». Вона зібрала понад 100 тисяч учасників.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Видання нагадує, що ще до початку маршу влада стягнула до центру Мінська силовиків і спецтехніку. Жовтнева площа була оточена військовими й обгороджена металевим парканом. Посилені патрулі міліції були виставлені біля будівель МВС і КДБ. Низка торгових центрів і ресторанів вирішили в цей час не працювати.

О 13:40 в Мінську закрилися вісім станцій метро, а також знову відключили мобільний інтернет.

На проспекті Переможців біля стели «Мінськ - місто-герой», де зазвичай збираються демонстранти, силовики розташували водомети, п'ять автозаків, чотири міліцейські автобуси та два мікроавтобуси в супроводі ДАІ. Стелу оточили по периметру і встановили на ній колючий дріт.

Тисячі учасників «Маршу за звільнення політв'язнів» пройшли по проспекту Машерова в бік Кальварійської вулиці.

Незабаром після початку акції розпочалися затримання її учасників.

На перетині проспекту Машерова і вулиці Заславської протестувальників намагалися розігнати водометом, проте учасникам акції вдалося вивести його з ладу. Силовики замінили техніку і знову спробували розігнати марш, проте людям вдалося зібратися у колону. У якийсь момент вони навіть змусили силовиків відступити.

Через проспекти Пушкіна, Жукова та Дзержинського мітингувальники дійшли до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна, що оголошувалося метою маршу. Біля СІЗО вони скандували: «Давай!», «Караєва під суд», «Живе Білорусь!». Люди наклеїли портрети загиблих учасників мирних демонстрацій і біло-червоно-білі прапорці на вивіску ізолятора, а на паркані написали «Фашисти».

Поступово учасники протесту почали розходитися. Після закінчення акції силовики продовжували затримувати людей.

До слова, у Мінську протестувальники атакували водомет і зламали його, потрапивши на відео.

Раніше, 4 жовтня у Мінську почалася чергова акція протесту проти фальсифікації виборів. Відбуваються затримання, центр міста перекритий силовиками. З різних районів Мінська надходять повідомлення, що мобільний інтернет працює з перебоями.

Як відомо, у Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні і порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.

На сайті Євросоюзу 2 жовтня з’явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв’язку з порушенням прав людини та фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

Також повідомлялося, що державний білоруський телеканал «перейменував» Україну на «колишню УРСР».