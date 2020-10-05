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    У Киргизстані люди вийшли на протест після парламентських виборів

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    <span>Опозиційні партії заявили, що протести триватимуть і в інших містах країни</span> - У Киргизстані люди вийшли на протест після парламентських виборів
    Опозиційні партії заявили, що протести триватимуть і в інших містах країни

    Мітингувальники висловили невдоволення підсумками парламентських виборів

    У Киргизстані прибічники партій, які не пройшли в парламент, зібралися на мирну акцію на площі Ала-Тоо в Бішкеку. Про це повідомляє АКИpress.

    Зазначається, що мітингувальники висловили невдоволення підсумками парламентських виборів і заявили, що не визнають їх.

    «Опозиційні партії заявили, що протести триватимуть і в інших містах. У мітингу беруть участь представники партій «Соціал-демократи», «Мекенчил», «Чон-Казат», «Ордо», «Реформа»., «Республіка», «Бір Бол», «Ата Мекен», «Замандаш» та інші», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначає Kloop, у Киргизстані 4 жовтня відбулися парламентські вибори і протягом наступних 20 днів Центрвиборчком має опублікувати їх офіційні результати. За попередніми результатами підрахунку голосів, з 96% дільниць лідирують чотири партії: «Мекенім Киргизстан» («Моя батьківщина – Киргизстан») - 24,55%, «Биримдик» («Єдність») - 22,06%, «Киргизстан» (9 , 51%) і «Мекенчил» (7,04%).

    вибори партії Киргизстан протест опозиція парламент
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