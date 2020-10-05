Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 200 осіб



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Серед затриманих у неділю в Мінську є журналісти

Переважна більшість затриманих з Мінська, але арешти відбувалися і в інших містах Білорусі

Правозахисники заявили про 225 затриманих на акціях протесту, що проходили в неділю у Мінську і в інших білоруських містах.

Про це повідомляється на сайті правозахисного центру «Весна».

Як зазначають правозахисники, серед затриманих є фотокореспондент, журналісти різних білоруських ЗМІ. Також є один громадянин Росії.

Переважна більшість затриманих з Мінська, але арешти відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, чотири людини затримали у Вітебську, чотирьох – в Бресті і трьох – в Гродно. Ще двоє людей були заарештовані в Могильові і Гомелі.

Нагадаємо, 4 жовтня в містах республіки пройшли марші з вимогою звільнення всіх політичних в'язнів. Акції протесту розганяли силовики, а їхніх учасників затримували.

ЗМІ повідомляли, що на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

До слова, у Мінську протестувальники атакували водомет і зламали його, потрапивши на відео.

Як відомо, у Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні і порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

Нагадаємо, Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня.

Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу.

На сайті Євросоюзу 2 жовтня з’явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв’язку з порушенням прав людини та фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає.

Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

Також повідомлялося, що державний білоруський телеканал «перейменував» Україну на «колишню УРСР».