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    У Китаї друга людина померла через новий коронавірус

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    У Китаї друга людина померла через новий коронавірус

    Про поширення хвороби, схожої на пневмонію, стало відомо наприкінці грудня 2019 року

    У Китаї вже друга людина стала жертвою нового коронавірусу.

    Про це повідомляє ВВС.

    Про поширення хвороби, схожої на пневмонію, стало відомо наприкінці грудня 2019 року. 11 січня 2020-го від коронавірусу помер 61-річний чоловік. Лікарі стверджували, що причиною смерті стало загальний стан хворого.

    У середу, 15 січня, помер ще один чоловік. Відомо, що йому було 69 років, які-небудь подробиці діагнозу та його симптомів не наводяться.

    Новий тип коронавірусу був зареєстрований у китайській провінції Хубей в місті Ухань. На сьогоднішній день виявлено 41 випадок зараження.

    Нагадаємо, У Китаї виявили 41 випадок пневмонії від коронавірусу.

    Китай хвороби чоловік
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