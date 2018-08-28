У Лондоні пройшов Notting Hill carnival 2018, який відвідали близько мільйона осіб (фото)



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Провідну роль в карнавалі грають представники британської афрокарибської громади

У Лондоні пройшов Notting Hill carnival 2018 (Ноттінг-Хіллський карнавал). Щорічний карнавал проходить з 1966 року на вулицях лондонського району Ноттінг-Хілл на протязі двох днів.

Провідну роль в карнавалі грають представники британської афрокарибської громади, особливо, вихідці з Тринідаду і Тобаго, які становили значну частину жителів Кенсінгтона і Челсі в 1950-х роках. Щорічно захід відвідують близько мільйона чоловік.