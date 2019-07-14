У Китаї обвалився торговельний центр



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В торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів Ілюстративне фото

Точне число потерпілих поки ще невідомо

У суботу ввечері в одному з місцевих торгових центрів міста Цюйцзін провінції Юньнань на південному заході Китаю стався обвал декількох поверхів, повідомляє Сіньхуа.

За повідомленням місцевої влади, приблизно о 20:20 в торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів.

Відповідні відомства негайно приступили до операції з ліквідації наслідків події. До теперішнього часу три людини були врятовані і доставлені в лікарню. Точне число потерпілих поки ще невідомо.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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