У Китаї обвалився торговельний центр
Точне число потерпілих поки ще невідомо
У суботу ввечері в одному з місцевих торгових центрів міста Цюйцзін провінції Юньнань на південному заході Китаю стався обвал декількох поверхів, повідомляє Сіньхуа.
За повідомленням місцевої влади, приблизно о 20:20 в торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів.
Відповідні відомства негайно приступили до операції з ліквідації наслідків події. До теперішнього часу три людини були врятовані і доставлені в лікарню. Точне число потерпілих поки ще невідомо.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Як повідомлялось, на Філіпінах стався потужний землетрус. У результаті на острові Мінданао на півдні Філіппін постраждали 25 осіб, пошкоджені десятки будівель