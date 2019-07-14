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    У Китаї обвалився торговельний центр

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    В торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів - У Китаї обвалився торговельний центр
    В торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів
    Ілюстративне фото

    Точне число потерпілих поки ще невідомо

    У суботу ввечері в одному з місцевих торгових центрів міста Цюйцзін провінції Юньнань на південному заході Китаю стався обвал декількох поверхів, повідомляє Сіньхуа.

    За повідомленням місцевої влади, приблизно о 20:20 в торговельному центрі Мейцзяхуа, що знаходиться в міському районі Цилінь, обрушилися деякі поверхи загальною площею 100 квадратних метрів.

    Відповідні відомства негайно приступили до операції з ліквідації наслідків події. До теперішнього часу три людини були врятовані і доставлені в лікарню. Точне число потерпілих поки ще невідомо.

    Пошуково-рятувальна операція триває.

    Як повідомлялось, на Філіпінах стався потужний землетрус. У результаті на острові Мінданао на півдні Філіппін постраждали 25 осіб, пошкоджені десятки будівель

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