У Китаї побудували «космічні» туалети
Китайські архітектори завершили будівництво громадських туалетів, дизайн яких пов'язаний з Всесвітом
За задумом архітекторів, то туалет повинен був занурювати відвідувачів в тему космосуУ торговому центрі одного з районів міста Ханчжоу в Китаї з'явилися нові громадські туалети, дизайн яких нагадує космічний корабель. Про це повідомляє Domus.
Громадський туалет займає площу майже в 1,5 тисяч квадратних метрів і розділений на три рівні. Кожен з ярусів оброблений дрібною плиткою, що пофарбована у власний колір – білий, зелений або фіолетовий. У приміщеннях розташовуються ряди кабінок і круглих раковин, а всі стіни декоровані металевими деталями і дзеркалами, схожими на ілюмінатори.
Автором проєкту виступив китайський архітектор Лі Веньцян з бюро Pig Design. За його задумом, поєднання кольорів і предметів інтер'єру, включаючи вигнуті світильники у формі геометричних фігур, повинні занурювати відвідувача туалету в атмосферу космосу, гравітації та чорних дірок.
Нагадаємо, у серпні 2020 року, в Японії з'явилися «паперові туалети», дизайн яких пов'язують з традиційним методом упаковування подарунків в техніці арігато. Для фасаду будівлі використовували яскраво-червоний метал, з якого зробили трикутну конструкцію. Своєю формою вона повинна була нагадувати складки подарункового паперу.