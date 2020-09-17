У Китаї побудували «космічні» туалети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китайські архітектори завершили будівництво громадських туалетів, дизайн яких пов'язаний з Всесвітом

За задумом архітекторів, то туалет повинен був занурювати відвідувачів в тему космосу

У торговому центрі одного з районів міста

Ханчжоу

в Китаї з'явилися нові громадські туалети, дизайн яких нагадує космічний корабель. Про це повідомляє Domus.

Громадський туалет займає площу майже в 1,5 тисяч квадратних метрів

і розділений на три рівні. Кожен з ярусів оброблений дрібною плиткою, що пофарбована у власний колір –

білий, зелений або фіолетовий. У приміщеннях розташовуються ряди кабінок і круглих раковин, а всі стіни декоровані металевими деталями

і

дзеркалами, схожими на ілюмінатори.

Автором проєкту виступив китайський архітектор Лі

Веньцян

з бюро Pig Design. За його задумом, поєднання кольорів і предметів інтер'єру, включаючи вигнуті світильники у формі геометричних фігур, повинні занурювати відвідувача туалету в атмосферу космосу, гравітації

та

чорних дірок.

Нагадаємо, у серпні 2020 року, в Японії з'явилися «паперові туалети», дизайн яких пов'язують з традиційним методом упаковування подарунків в техніці

арігато

. Для фасаду будівлі використовували яскраво-червоний метал, з якого зробили трикутну конструкцію. Своєю формою вона повинна була нагадувати складки подарункового паперу.