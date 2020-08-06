Туалет за 2 млн грн: Київ замовив супердорогі модульні вбиральні



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Модульний туалет в колоні Фото: КМДА

П’ять автоматизованих громадських вбиралень модульного типу обійдуться Києву майже у 10 млн грн

30 липня спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч поставлять п’ять автоматизованих громадських вбиралень модульного типу для центру міста. Чотири туалети в колоні діаметром 2 м висотою 5 м коштують по 1,92 млн грн, а п’ятий туалет шириною 1,5 м довжиною 2,3 м висотою 3 м – 1,62 млн грн.

Усі їхні функції автоматизовані: миття, дезінфекція і сушка унітаза, миття і дезінфекція підлоги після кожного відвідувача, розсування дверей, подача туалетного паперу, мила та води для рук, безконтактна сушка рук, вентиляція і підігрів повітря, індикація, оплата купюрами і монетами або картками. Також передбачено кнопку виклику допомоги, таймер на 15 хвилин, датчик присутності, антикорозійний і антивандальний захист.

Замовлені автоматизовані модульні туалети з однією кабінкою в кілька разів дорожчі від неавтоматизованих. Наприклад, цьогоріч Криворізька міськрада купила туалети з двома - звичайною та інклюзивною - кабінками по 600 тис. грн. Крім того, Лубенська міська рада придбала модульний туалет із трьома - чоловічою, жіночою та інклюзивною - кабінками за 480 тис. грн. А Роздільнянська міськрада взагалі замовила туалет із п’ятьма - двома чоловічими, двома жіночими та однією інклюзивною - кабінками за 187 тис. грн.

Ціна угоди всього на 4 650 грн, або 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Засновниками ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» є директорка Тетяна Пачина з Києва та Карін Ріхова із Чехії. Раніше частка останньої належала вірґінському офшору «Сільвана Ентерпрайзис Корп.», бенефіціаром через який був Луіс Стеффан Феррер.

Усього з 2017 року переможець отримав державних підрядів на 19,64 млн грн.

Нагадаємо, на початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

Джерело: Наші гроші