У Китаї продовжує сповільнюватися промислове виробництво



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В серпні 2019 року у КНР зафіксували найнижчі із 2002 року показники росту промвиробництва

В серпні 2019 року промислове виробництво в КНР виросло лише на 4,4%. В липні цього року відповідний показник складав 4,8%. Про це пише видання The South China Morning Post.

Відповідний показник за серпень є найнижчим із лютого 2002 року. Економісти очікували зростання промислового виробництва в КНР на 5,2% за серпень.

Окрім того споживання також зросло лише на 7,5% проти прогнозу в 7,9%.

Експорт із КНР за минулий місяць зменшився на 1%, а імпорт на 5,6%.

Відповідні дані були опубліковані національним бюро статистики.

Слід нагадати, що минулого тижня Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі. З китайськими митниками обговорювалися питання обміну митною інформацією, який наразі відбувається в обмеженому режимі, а також приєднання України до Меморандуму щодо контейнерного поїзда Китай-Словаччина.

До слова, раніше Китай вивів на орбіту три супутники, що стежитимуть за айсбергами.