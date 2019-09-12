Китай вивів на орбіту три супутники, що стежитимуть за айсбергами



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Супутник BNU-1 буде відслідковувати дрейф льодів і процес танення айсбергів в Арктиці й Антарктиці

Китай вивів на орбіту три космічні апарати, в тому числі мікросупутник під кодовою назвою BNU-1 (Цзіншен-1) для спостережень за Арктикою і Антарктикою. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Китайську корпорацію аерокосмічної науки і техніки у четвер, 12 вересня.

За її даними, запуск був здійснений об 11:26 за місцевим часом (6:26 за Києвом) за допомогою ракети-носія Long March 4B (Великий похід-4Б, Чанчжен-4Б) з космодрому Тайюань в північній провінції Шаньсі.

Супутник BNU-1 був розроблений фахівцями Пекінського педагогічного університету спільно з шеньчженьською компанією аерокосмічних технологій Дунфанхун девелопмент і промисловим об'єднанням Чанчен. Головне завдання цього супутника дистанційного зондування - відстежувати дрейф льодів і процес танення айсбергів.

Апарат важить 10 кг і, за твердженням конструкторів, завдяки відеокамері високої роздільної здатності «здатний забезпечити повне покриття обох полюсів Землі». Контроль за ним лежить на Об'єднаному дослідницькому центрі університетських полярних досліджень Китаю.

У перспективі кількість таких супутників, які будуть працювати в цілодобовому режимі, планується довести до 24. За їхньою допомогою китайські вчені також збираються вести постійне спостереження за Тибетським нагір'ям.

Це вже 310-й запуск ракети-носія серії Чанчжен.