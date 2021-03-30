У Коломиї бібліотекарі влаштували голодування: що трапилося

Протест організували з вимогою передати бібліотеку у власність міста

Працівники Коломийської районної бібліотеки, яких звільнили три місяці тому, розпочали голодування під стінами районної ради. Про це повідомляє Суспільне Карпати.

У однієї з бібліотекарок у процесі голодування погіршилося самопочуття. Лікарі швидкої допомоги оперативно відреагували на звернення активістів.

Відомо, що наприкінці грудня заклад ліквідувала місцева райдержадміністрація, а міська рада досі не взяла на свій баланс.

Підтримати працівників районної бібліотеки прийшов і голова Спілки учасників АТО Коломиї Володимир Кобилецький. Чоловік розповідає, що у книгозбірні разом із побратимами проходив реабілітацію.

«Ми приходили в цю бібліотеку, бо там є гарний зал, де ми проводили збори організації, спілкувалися з людьми. Коли повертаєшся сюди, мусиш поетапно спілкуватися з цим середовищем, щоб ти поступово заходив у мирне життя», — розповів Володимир Кобилецький.

Тим часом у районній раді почала роботу комісія з питань комунального майна. Депутати вирішували, чи доцільно передавати бібліотеку на баланс міста. Конфлікт триває третій місяць і полягає у тому, що районна рада хотіла передати лише частину майнового комплексу місту.

«Ми хотіли третій поверх здати в оренду. Оскільки районна рада може існувати на кошти, вилучені з оренди комунального майна. Але вже йдемо на позицію міста. Ми не будемо здавати в оренду, ми віддаємо цілісний майновий комплекс», — каже голова комісії районної ради Северин Мандзюк.

Додамо, що київський торговельний центр «Дитячий світ» пропонує столичній громаді самій обрати проєкт дизайну будівлі після реконструкції. Це сталося після широкого розголосу, викликаного опублікованим проєктом перебудови магазину, що передбачає повну зміну дизайну фасаду будівлі.