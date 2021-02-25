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    У Москві знайшли мертвою 20-річну письменницю родом з України –ЗМІ

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    Аделіна Шелдон - У Москві знайшли мертвою 20-річну письменницю родом з України –ЗМІ
    Аделіна Шелдон
    Фото: соцмережі Аделіни Шелдон

    Тіло дівчини знайшов власник квартири, яку вона орендувала

    У московській квартирі знайшли мертвою 20-річну письменницю-початківицю Аделіну Шелдон, уродженку України.

    Про це пише МК.

    За інформацією видання, тіло дівчини знайшов власник квартири, яку вона орендувала. Письменниця кілька днів не відповідала на повідомлення і не брала трубку, після чого власник вирішив заїхати до неї додому. Двері довелося відчиняти слюсарю. У квартирі знайшли тіло Шелдон, яка померла за кілька днів до цього.

    Поліцейські не виявили слідів насильницької смерті дівчини. МК пише, що в її квартирі нібито майже не було їжі, а вона писала в своєму щоденнику про сухе голодування. За словами орендодавця, 4 лютого він говорив з дівчиною телефоном, і та ні на що не скаржилась. 22 лютого він повідомив у поліцію про її смерть.

    Аделіна Шелдон написала книгу Вінценосні з історичної саги про французьку королівську сім'ю XVII-XVIII ст. Повідомляється, що вона родом з Одеси, навчалась в Единбурзькому університеті.

    «Вона була незвичайна дівчина, дуже освічена, вихована, скромна. Наче з дев’ятнадцятого століття. Це й всі сусіди помічали», –сказав власник квартири.

    Теги: смерть голодування
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