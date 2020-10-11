Білоруський опозиціонер оголосив голодування



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Анатоль Лябедько був затриманий 8 жовтня

Опозиціонер являється координатором Громадської конституційної комісії, яка розробляє проєкти поправок до Конституції

Один з провідників білоруської опозиції, ексголова Об’єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько, який був затриманий 8 жовтня і засуджений до 15 днів арешту, оголосив голодування

Про це з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

«Я відмовляюсь їсти», – повідомив Лебедько через адвоката у суботу, 9 жовтня.

8 жовтня виконуючий обов’язки голови Об’єднаної громадянської партії Микола Козлов заявив, що Лебедько не прийшов на заплановане засідання і протягом півтори години із ним не можливо було зв’язатися телефоном – номер був недоступний. Пізніше офіційний представник Мінського міськвиконкому Наталя Ганусевич підтвердила, що Лебедька затримали «за адміністративне правопорушення».

9 жовтня суддя Центрального районного суду Мінська Юлія Густир засудила політика до 15 діб адміністративного арешту за участь у несанкціонованому мітингу (частина 3 статті 23.34 КоАП Республіки Білорусь).

Колишній політв’язень, колишній голова Об’єднаної громадянської партії, депутат Верховної Ради Білорусі 12 і 13 скликань Анатолій Лебедько зараз очолює центр досліджень і розробок прогнозів «Європейський діалог». Він також є координатором Громадської конституційної комісії, яка розробляє проєкт поправок до Конституції 1994 року.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

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