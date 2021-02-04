На Львівщині вже другий день голодують медсестри (фото)

До акції голодування долучилися 26 медсестер

Працівниці КНП ЛОР «Лікарня відновного лікування N3» у місті Соснівка взяли участь у протестному голодуванні. Вони голодують із 3 лютого, пише видання «Новини Прибужжя».

Уже більше року заклад перебуває в стані вимушеного простою, а значить люди отримують лише ⅔ від тарифної ставки. Для більшості це означає близько 2600 гривень на руки.

За словами голови незалежної профспілки Ольги Сенюти, більш ніж піврічні перемовини зі львівськими чиновниками не дали відчутних результатів. Лікарні не дозволяють працювати за фахом і не надають іншої роботи.

За її словами, повноцінну роботу протягом останніх 10 місяців отримує лише адміністрація лікарні.

Як йдеться в повідомленні ГО «Соціальний Рух» до акції голодування долучилися 26 медсестер, зокрема самотні матері й одна вагітна жінка.

Цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував голова Конфедерації Вільних профспілок України Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець: «26 жінок — працівниць Львівської обласної лікарні відновного лікування № 3 що у Соснівці, об’явили голодування через те, що їм не дають працювати… Медичний заклад, який надає послуги з лікування та реабілітації шахтарям, учасникам АТО, опинився у заручниках Нацслужби здоров’я через недофінансування. На роботу лікарні в бюджеті передбачено 3,6 млн грн при мінімальній потребі в 7,9 млн грн».

За словами Волинця, трудовий колектив говорить про нову проблему — внутрішній наказ адміністрації закладу щодо вимушеного простою підприємства. «Попри карантин спеціалізований заклад має право та можливість надавати послуги з реабілітації, що підтверджують і в обласному управлінні охорони здоров’я, і в НСЗУ. Проте адміністрація має свої, незрозумілі працівникам наміри. Працюючи самі — вони з квітня 2020 не дають нормально працювати медперсоналу», — повідомив він.

«Лікарня відновного лікування №3» у м. Соснівка – комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради. Зареєстроване у серпні 2006 року. У закладі проходять реабілітацію пацієнти з порушеннями опорно-рухового апарату та неврологічними порушеннями.