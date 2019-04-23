У Колумбії через зсув загинули 28 людей



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Причиною зсуву називають сильні дощі

Після потужних злив за південному заході Колумбії 21 квітня стався зсув грунту.

Кількість загиблих у результаті зсуву в колумбійському департаменті Каука вже сягнула 28 осіб.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба Національного підрозділу з управління ризиками стихійних лих.

«Були знайдені тіла 28 осіб», - йдеться у повідомленні.

#Actualización De acuerdo con el PMU de Rosas, Cauca, con las labores de búsqueda de los últimos dos días se logró la recuperación de 28 cuerpos. Labores se retomarán en horas de la mañana. Institucionalidad sigue articulada en proceso de respuesta a esta emergencia. pic.twitter.com/0ytFttgBgG — UNGRD (@UNGRD) 23 квітня 2019 р.

Причиною зсуву називають сильні дощі, які, за прогнозами синоптиків, триватимуть у Колумбії щонайменше до початку червня.

Також нагадаємо, що наприкінці березня у Колумбії стався потужний землетрус. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі та залягав на глибині 113,3 кілометра.