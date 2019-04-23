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    У Колумбії через зсув загинули 28 людей

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    У Колумбії через зсув загинули 28 людей

    Причиною зсуву називають сильні дощі

    Після потужних злив за південному заході Колумбії 21 квітня стався зсув грунту. Кількість загиблих у результаті зсуву в колумбійському департаменті Каука вже сягнула 28 осіб.

    Про це повідомляє у Twitter прес-служба Національного підрозділу з управління ризиками стихійних лих. 

    «Були знайдені тіла 28 осіб», - йдеться у повідомленні.

    Причиною зсуву називають сильні дощі, які, за прогнозами синоптиків, триватимуть у Колумбії щонайменше до початку червня.

    Також нагадаємо, що наприкінці березня у Колумбії стався потужний землетрусЙого епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі та залягав на глибині 113,3 кілометра.

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