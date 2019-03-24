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    У світі

    У Колумбії стався потужний землетрус

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    <p>Епіцентр землетрусу знаходився за 130 кілометрів від міста Калі</p> - У Колумбії стався потужний землетрус

    Епіцентр землетрусу знаходився за 130 кілометрів від міста Калі

    Інформації про жертви та руйнування наразі не надходило

    На заході Колумбії в суботу ввечері стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Землетрус зафіксували о 19:21 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі та залягав на глибині 113,3 кілометра.

    Інформації про жертви та руйнування наразі не надходило.

    Напередодні у шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

    До слова, у китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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