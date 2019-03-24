У Колумбії стався потужний землетрус



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Епіцентр землетрусу знаходився за 130 кілометрів від міста Калі

Інформації про жертви та руйнування наразі не надходило

На заході Колумбії в суботу ввечері стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксували о 19:21 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі та залягав на глибині 113,3 кілометра.

Інформації про жертви та руйнування наразі не надходило.

Напередодні у шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

До слова, у китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.