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    У Конституційному суді нема голосів за жодне з рішень щодо розпуску Ради

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    У Конституційному суді нема голосів за жодне з рішень щодо розпуску Ради

    Сьогодні засіданні КСУ не було 10 голосів за жоден з варіантів рішення

    Народний депутат Ігор Попов заявив, що у Конституційному суді нема голосів за жодне з рішень щодо указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

    Про це Попов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Нардеп зазначив, що думки 17 суддів розділилися, і сьогодні не було 10 голосів за жоден з варіантів рішення.

    «Політичні букмекери дають рівні коефіцієнти на позитивне чи негативне рішення Конституційного Суду щодо дострокових виборів. Думки 17 суддів розділилися, і сьогодні не було 10 голосів за жоден з варіантів рішення. А якщо до 29 червня патова ситуація продовжиться - то провадження закривається. І цей варіант може стати Соломоновим рішенням, а судді підуть умивати руки в Дніпрі...», - написав Попов.

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    Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

    24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

     Читайте також: Виборів не буде? Над чим чаклує Конституційний суд
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