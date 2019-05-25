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    Думки вголос

    Конституційний суд може зупинити парламентські вибори

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Конституційний суд може зупинити парламентські вибори

    Згідно з процедурою Конституційний суд повинен невідкладно призначити суддю для розгляду депутатського звернення

    Мовою оригіналу

    Конституционный суд может остановить уже стартовавшую избирательную кампанию. Да, на это у него вполне хватает полномочий.

    Согласно процедуре Конституционный суд должен безотлагательно назначить судью для рассмотрения депутатского обращения. Далее у суда месяц на рассмотрение дела по сути и вынесение решения. Депутатское обращение в КС уже поступило. Там 62 подписи депутатов от «Народного фронта».

    Так что свою задачу по защите Конституции депутаты выполнили, теперь слово за судьями КС.

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    На мой взгляд, это очень важный вопрос. Потому что по факту президент Зеленский не просто разок нарушает Конституцию, он фактически тестирует Основной закон на обязательность. Пройдет вариант сегодня? Значит, обязательно будет продолжение. Заставят депутаты и суд главу государства уважать Конституцию и закон? Это станет нормой. Можно как угодно относиться к Верховной Раде или Зеленскому, дело тут совсем не в персоналиях. У нас всегда найдутся претензии к любой ветви власти. Но только баланс разных центров влияния и их взаимное принуждение к соблюдению Закона - гарантия нашей относительной свободы.

    Получится у одного клана или ФПГ сосредоточить в своих руках всю власть и подняться над Законом - тут нашей привычной системе ценностей и конец. В РФ это называют «особый путь», а во всем цивилизованном мире - диктатура и беззаконие. Так что депутатам спасибо за то, что они защищают парламентаризм и Конституцию. Независимо от причин.

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    вибори депутати Конституційний суд закон Володимир Зеленський президент
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