В Україні стартувала виборча кампанія до Ради



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Указ про розпуск Ради набув чинності днем раніше

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

16-а стаття закону про вибори народних депутатів передбачає, що виборча кампанія починається наступного дня після опублікування указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.