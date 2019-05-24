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    В Україні стартувала виборча кампанія до Ради

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    В Україні стартувала виборча кампанія до Ради

    Указ про розпуск Ради набув чинності днем раніше

    24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    16-а стаття закону про вибори народних депутатів передбачає, що виборча кампанія починається наступного дня після опублікування указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

    Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр»  23 травня, відповідно цього дня він набув чинності. 

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

     Читайте також: «Погано почав - погано закінчиш». Як парламент показав Зеленському дулю 
    Верховна Рада БПП вибори депутати президент
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