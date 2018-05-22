У Криму суд арештував кримськотатарського активіста Мустафаєва

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Мустафаєва затримали у «справі Хізб ут-Тахрір»

У Сімферополі підконтрольний Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні в Бахчисараї кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

Як повідомив його адвокат Сергій Легостов, затриманого заарештували на 20 діб до 9 червня.

За даними захисника, засідання проходило в закритому режимі, суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

21 травня російські силовики провели обшуки в Бахчисараї у координатора об’єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і в селі Долинне Бахчисарайського району у Едема Смаїлова.

Мустафаєва затримали у «справі Хізб ут-Тахрір».

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зробив заяву з приводу подій 21 травня 2018 в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, зранку 21 травня в анексованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання «Кримська солідарність»Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.

Також ФСБ Росії звинуватила помічника лідера кримських татар, депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.

Зазначимо, що у квітні 2018-го на адмінкордоні з анексованим Кримом російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка, а потім він зник.

Федеральна служба безпеки РФ спершу підтвердила, а за кілька годин спростувала, що зниклий на адмінмежі з Кримом харків’янин Стешенко перебуває у них.

24 квітня близько 22:00 ночі Олександра Стешенка вивезли зі спецприймальника у невідомому напрямку, імовірно, співробітники ФСБ.

25 квітня адвокат заявив, що у Криму не можуть знайти затриманого українця Стешенка.

Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір», стосується подій 12 травня 2016 року, коли у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар. Внаслідок обшуків затримали четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинувачують в екстримізмі та підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

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Джерело: Радіо Свобода