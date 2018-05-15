У Кривому Розі звільнили посадовця райради через пісню, присвячену солдатам РФ в Сирії

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Виконання пісні «Верните память» у Кривому Розі, 9 травня

З посади була звільнена завідувачка відділу культури райради

У Кривому Розі звільнили посадовця районної ради через виконання 9 травня пісні, присвяченої солдатам РФ у Сирії.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Центрально-Міську районну раду.

«За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, пісня «Верните пам'ять», присвячена солдатам Росії в Сирії, на заходах 9 травня в Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському. В одному з них вона звучала в перекладі українською мовою.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, були присутні мер міста, посадовці, ветерани і школярі.

Нагадаємо, 9 травня ЗМІ повідомили, що під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.

Після цього народний депутат від БПП Костянтин Усов звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту з піснею у Кривому Розі.