СБУ попросили перевірити інцидент з піснею «про російських солдат» у Кривому Розі

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Скріншот з відео Виконання пісні «Верните память» у Кривому Розі, 9 травня

За словами депутата Усова, він також чув цю пісню, і вона здалася йому дивною

Народний депутат від БПП Костянтин Усов звернувся до голови СБУ Василя Грицака з вимогою провести перевірку інциденту з піснею «Верните пам'ять» про російських солдат у Сирії, яка прозвучала під час офіційних заходів у Кривому Розі з нагоди 9 травня.

«За повідомленнями ЗМІ, автором пісні є державний службовець країни-агресора, а сам текст присвячений російській солдатні в Сирії. Я також був присутній на даних заходах і мушу визнати, що і пісня, і танцювальний номер, який її супроводжував, здалися мені недоречними і дивними», - повідомив Усов у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що попросив голову СБУ перевірити даний інцидент «на предмет відповідності нормам чинного законодавства та положенням Кримінального кодексу України».

«Також вимагаю встановити посадових осіб органів місцевого самоврядування, якими було розроблено та погоджено сценарний план даного заходу, а також осіб, за дорученням яких до цього сценарного плану включили російську пісню. Сором має конкретні прізвища», - підкреслив депутат.

Нагадаємо, 9 травня місцеві ЗМІ повідомили, що під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.