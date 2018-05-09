Пісня, присвячена російським солдатам у Сирії, пролунала на День Перемоги у Кривому Розі

Інформація про подію передана правоохоронцям

Під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії. Про це інформує місцеве видання «Перший криворізький». За його даними, дівчина виконала пісню «Поверніть пам'ять», написану Марією Захаровою, офіційною



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Фото: 1kr.ua

Інформація про подію передана правоохоронцям

Під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії. Про це інформує місцеве видання «Перший криворізький».

За його даними, дівчина виконала пісню «Поверніть пам'ять», написану Марією Захаровою, офіційною представницею МЗС РФ. Цю пісню політик країни-агресора, яка воює проти українського народу на території Донецької та Луганської області, написала про російських військових в Сирії.

«Вона [пісня, - прим. ред.] про тих наших хлопців, які зараз воюють в Сирії», - пояснювала російським ЗМІ Захарова після виконання пісні.

Також біля братської могили під час виконання пісні ходили дівчата в костюмах з біблійними мотивами і з головними уборами.

Відзначимо, все це чули і бачили нардеп Костянтин Усов, міський голова Юрій Вілкул, ветерани, діти війни, інші чиновники, школярі, студенти та інші учасники заходу.

Інформація про подію передана правоохоронцям і спецслужбам.

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