Пісня, присвячена російським солдатам у Сирії, пролунала на День Перемоги у Кривому Розі
- Сьогодні, 21:01
-
Розсилка
Інформація про подію передана правоохоронцям
Під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії. Про це інформує місцеве видання «Перший криворізький».
За його даними, дівчина виконала пісню «Поверніть пам'ять», написану Марією Захаровою, офіційною представницею МЗС РФ. Цю пісню політик країни-агресора, яка воює проти українського народу на території Донецької та Луганської області, написала про російських військових в Сирії.
«Вона [пісня, - прим. ред.] про тих наших хлопців, які зараз воюють в Сирії», - пояснювала російським ЗМІ Захарова після виконання пісні.
Також біля братської могили під час виконання пісні ходили дівчата в костюмах з біблійними мотивами і з головними уборами.
Відзначимо, все це чули і бачили нардеп Костянтин Усов, міський голова Юрій Вілкул, ветерани, діти війни, інші чиновники, школярі, студенти та інші учасники заходу.
Інформація про подію передана правоохоронцям і спецслужбам.
У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».
В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.
У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.
Організатори акції «Безсмертний полк» у Києві під час підготовки до прямого включення вжили нецензурних слів, надаючи інструкції літнім людям, які мали опинитись у кадрі.
Читайте також «Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи»