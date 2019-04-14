У лісах Прикарпаття загубилася родина з Києва



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Четверо загублених громадян було знайдено та вже опівночі супроводжено до села Манява

Сім'я туристів заблукала в лісовому масиві вчора поблизу села Манява Богородчанського району та не змога самостійно звідти вийти. Про це повідомили в Управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Зазначається, що повідомлення до рятувальників надійшло 13 квітня о 20:10. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 11 осіб та дві одиниці техніки.

Четверо загублених громадян було знайдено та вже опівночі супроводжено до села Манява, де в подальшому вони направились до місця відпочинку в села Гута Богородчанського району. Їхній стан задовільний.

Як повідомлялось, в одному з сіл Миколаївської області на подвір’ї власного будинку вбито пенсіонерку, повідомили у правоохоронних органах.

Тіло 68-річної жінки виявили на подвір'ї будинку, в якому вона мешкала. На тілі жінки виявлені сліди насильницької смерті: різана рана на потилиці та переломи кісток черепа.