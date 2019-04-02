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    У Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації

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    У Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації
    Фото: Радіо Свобода

    З будівлі райдержадміністрації евакуювали людей, а дорогу поблизу перекрили

    У Черкасах повідомили про мінування Черкаської райдержадміністрації. Таку інформацію підтвердили у прес-службі управління Національної поліції у Черкаській області.

    «Я можу підтвердити, що є таке повідомлення, на місці працюють працівники поліції», - повідомили у прес-службі.

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    З будівлі райдержадміністрації евакуювали людей, а дорогу поблизу перекрили.

    Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

    Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

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