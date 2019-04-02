У Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації



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Фото: Радіо Свобода

З будівлі райдержадміністрації евакуювали людей, а дорогу поблизу перекрили

У Черкасах повідомили про мінування Черкаської райдержадміністрації. Таку інформацію підтвердили у прес-службі управління Національної поліції у Черкаській області.

«Я можу підтвердити, що є таке повідомлення, на місці працюють працівники поліції», - повідомили у прес-службі.

З будівлі райдержадміністрації евакуювали людей, а дорогу поблизу перекрили.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.