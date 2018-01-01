У Лондоні евакуювали офіс газети Financial Times
- Сьогодні, 21:10
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Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет
Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет.
Про це передає Buisness Insider.
Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин.
«Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о 14:31 після повідомлення про підозрілий предмет в офісі за адресою: Саутварк-Брідж-роуд, Се1», — повідомили в поліції Лондона.
@se1 buildings on Park Street evacuated. Any clue what’s up? pic.twitter.com/7VjIOD4op5— George Kyriakos (@KyriakosGeorge) 16 лютого 2018 р.
What the heck is going on? Southwark Bridge has been closed, and a police corridor. pic.twitter.com/OoAcWYWfyi— Levent Y. (@leventyalcin) 16 лютого 2018 р.
У прес-службі підкреслили, що поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет.
«Предмет був оглянутий та визначений як той, що не становить небезпеки», — додали в лондонській поліції.