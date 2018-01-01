У Лондоні евакуювали офіс газети Financial Times

Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет

Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет. Про це передає Buisness Insider. Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин. «Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о



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Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет

Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет.

Про це передає Buisness Insider.

Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин.

«Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о 14:31 після повідомлення про підозрілий предмет в офісі за адресою: Саутварк-Брідж-роуд, Се1», — повідомили в поліції Лондона.

What the heck is going on? Southwark Bridge has been closed, and a police corridor. pic.twitter.com/OoAcWYWfyi — Levent Y. (@leventyalcin) 16 лютого 2018 р.

У прес-службі підкреслили, що поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет.

«Предмет був оглянутий та визначений як той, що не становить небезпеки», — додали в лондонській поліції.