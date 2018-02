У Лондоні евакуювали офіс газети Financial Times

Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет

Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет.

Про це передає Buisness Insider.

Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин.

«Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о 14:31 після повідомлення про підозрілий предмет в офісі за адресою: Саутварк-Брідж-роуд, Се1», — повідомили в поліції Лондона.

@se1 buildings on Park Street evacuated. Any clue what’s up? pic.twitter.com/7VjIOD4op5

What the heck is going on? Southwark Bridge has been closed, and a police corridor. pic.twitter.com/OoAcWYWfyi