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    У Лондоні евакуювали офіс газети Financial Times

    Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет
    Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет. Про це передає Buisness Insider. Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин. «Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о
    • Сьогодні, 21:10
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    Поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет

    Рятувальники евакуювали офіс Financial Times у Лондоні після повідомлення про підозрілий предмет.

    Про це передає Buisness Insider.

    Видання Mirror з посиланням на очевидця повідомляє, що на місце прибули кінологи з собаками. Також до будівлі приїхали кілька пожежних машин.

    «Поліція була викликана в п'ятницю, 16 лютого, о 14:31 після повідомлення про підозрілий предмет в офісі за адресою: Саутварк-Брідж-роуд, Се1», — повідомили в поліції Лондона.

    У прес-службі підкреслили, що поліцейські виявили й вивчили підозрілий предмет.

    «Предмет був оглянутий та визначений як той, що не становить небезпеки», — додали в лондонській поліції.

    Велика Британія рятувальники поліція
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