В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 21 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг. У північній частині вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с). Температура вночі 13-18° морозу, на півночі місцями 20°, вдень 2-9° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 5-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).

У суботу, 21 лютого, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 13-18° морозу, місцями 20°; вдень 3-8° морозу, у столиці вночі 13-15° морозу, вдень 3-5° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».