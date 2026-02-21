Головна Новини
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
У Києві мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 21 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на сході та південному сході країни вночі сніг. У північній частині вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім крім південного сходу, місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с). Температура вночі 13-18° морозу, на півночі місцями 20°, вдень 2-9° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 5-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).

Прогноз погоди на 21 лютого
Прогноз погоди на 21 лютого
Укргідрометцентр

У суботу, 21 лютого, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 13-18° морозу, місцями 20°; вдень 3-8° морозу, у столиці вночі 13-15° морозу, вдень 3-5° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

