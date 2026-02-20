Головна Новини
search button user button menu button

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Суд у Кошице взяв під варту українця, якого розшукувала Україна
фото: Korzár, Róbert Bejda

23-річного чоловіка підозрюють у незаконному переправленні людей через кордон, суд у Кошице обрав запобіжний захід

У словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця Михайла Б., який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка викрили після інциденту в супермаркеті, де він намагався викрасти круасани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Korza.

За звичайних обставин подібний інцидент кваліфікувався б як адміністративне правопорушення, після якого затриманого могли б відпустити. Однак під час встановлення особи правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває в базі Інтерполу з «червоним повідомленням».

За даними слідства, на батьківщині його підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. Йдеться про події січня 2022 року, коли, за версією правоохоронців, підозрюваний разом зі спільником організував вивезення трьох своїх земляків за межі країни.

Слідчі встановили, що на автозаправній станції в селі Білки Закарпатської області чоловік посадив трьох осіб у автомобіль Mercedes Benz E 320. Після цього він перевіз їх до села Дийда Берегівського району, яке розташоване поблизу кордону з Угорщиною. Там чоловікам нібито надали детальні інструкції та маршрут, як обійти прикордонні патрулі.

За інформацією слідства, за виконання цієї операції підозрюваний мав отримати винагороду в розмірі 2000 євро. Українські правоохоронні органи оголосили його в міжнародний розшук, після чого відповідні дані були внесені до бази Інтерполу.

Крайовий суд у Кошице розглянув клопотання прокуратури та помістив українця під попередній арешт. Наразі вирішується питання подальших юридичних процедур щодо нього. У разі доведення вини в Україні чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що заслужений артист України Петро Чорний став фігурантом розслідування Bihus.Info щодо можливого використання концертних виїздів за кордон як схеми нелегального перетину кордону чоловіків з України. 

 

Читайте також:

Теги: Україна ухилянти Словаччина мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МВС оприлюднило рекомендації на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
28 сiчня, 10:00
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
31 сiчня, 10:43
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
Військові показали, як нині виглядає Куп’янськ
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
17 лютого, 18:22
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
Сьогодні, 08:55
У ході обшуку за місцем проживання організатора незаконного трансферу поліцейські вилучили частину коштів – $15 тис., які він отримав від клієнта за «послугу»
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
21 сiчня, 11:32
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
Американський ексконгресмен став на захист українських правників
6 лютого, 19:58
Угорщина прив’язала постачання дизеля до відновлення нафтопроводу «Дружба»
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
18 лютого, 15:08

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Сьогодні, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua