Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті

23-річного чоловіка підозрюють у незаконному переправленні людей через кордон, суд у Кошице обрав запобіжний захід

У словацькому місті Кошице поліція затримала 23-річного українця Михайла Б., який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка викрили після інциденту в супермаркеті, де він намагався викрасти круасани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Korza.

За звичайних обставин подібний інцидент кваліфікувався б як адміністративне правопорушення, після якого затриманого могли б відпустити. Однак під час встановлення особи правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває в базі Інтерполу з «червоним повідомленням».

За даними слідства, на батьківщині його підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. Йдеться про події січня 2022 року, коли, за версією правоохоронців, підозрюваний разом зі спільником організував вивезення трьох своїх земляків за межі країни.

Слідчі встановили, що на автозаправній станції в селі Білки Закарпатської області чоловік посадив трьох осіб у автомобіль Mercedes Benz E 320. Після цього він перевіз їх до села Дийда Берегівського району, яке розташоване поблизу кордону з Угорщиною. Там чоловікам нібито надали детальні інструкції та маршрут, як обійти прикордонні патрулі.

За інформацією слідства, за виконання цієї операції підозрюваний мав отримати винагороду в розмірі 2000 євро. Українські правоохоронні органи оголосили його в міжнародний розшук, після чого відповідні дані були внесені до бази Інтерполу.

Крайовий суд у Кошице розглянув клопотання прокуратури та помістив українця під попередній арешт. Наразі вирішується питання подальших юридичних процедур щодо нього. У разі доведення вини в Україні чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що заслужений артист України Петро Чорний став фігурантом розслідування Bihus.Info щодо можливого використання концертних виїздів за кордон як схеми нелегального перетину кордону чоловіків з України.