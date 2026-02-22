В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 22 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на північному сході країни до 18° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 22 лютого Укргідрометцентр

У неділю, 22 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».