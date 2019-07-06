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    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну

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    У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну - У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    У Луцьку СБУ викрила поліцейського на збуті амфетаміну
    Фото: СБУ

    Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів

    Співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин інспектора-чергового міського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Волинській області.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції реалізовував амфетамін на території обласного центру.

    Співробітники СБУ задокументували два факти збуту зловмисником психотропів.

    Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Луцька під час реалізації чергової партії амфетаміну.

    Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта провадження психотропні речовини. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

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    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    У Луцьку майор поліції займався збутом амфетаміну
    Фото: СБУ

    Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності поліцейського проводились спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. 

    Раніше повідомлялося, що у ході реалізації оперативної інформації співробітники Подільського управління поліції затримали 36-річного чоловіка за підозрою у виготовленні наркотиків.

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