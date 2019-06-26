У квартирі на Подолі киянин облаштував нарколабораторію (фото)



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У помешканні киянина виявили скляні колби, пляшки з прекурсорами, шприци, ваги, мірні стакани та саморобний пристрій для куріння Фото: Нацполіція

Чоловік займався виготовленням та збутом психотропних речовин на території району

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Подільського управління поліції затримали 36-річного чоловіка за підозрою у виготовленні наркотиків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, працівники поліції з’ясували, що зловмисник облаштував нарколабораторію у квартирі на вулиці Василя Порика та займався збутом психотропних речовин на території району.

«У ході обшуків в помешканні фігуранта ми виявили та вилучили згортки з речовиною, схожою на амфетамін, скляні колби, пляшки з прекурсорами, шприци, ваги, мірні стакани та саморобний пристрій для куріння. Наразі проводяться необхідні експертизи, за висновками яких можлива додаткова правова кваліфікація», - розповів правоохоронець.

Раніше судимого киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.