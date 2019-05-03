У Львові невідомий повідомив про замінування аеропорту, вокзалу та п’яти готелів
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Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту
Невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про замінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і п’яти готелів у Львові. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
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Готелі розташовані на вул. Романчука, Городоцька, Галицька, Звенигородська та на просп. Свободи.
Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.
На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.
Нагадаємо, 28 квітня близько 18:00 невідомий повідомив про замінування п’яти храмів у центрі Львова.